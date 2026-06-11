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Bingöl'de sulama göletine giren çocuk boğuldu

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Bingöl'ün Genç ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan, dalgıç ekiplerince yapılan arama sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun kaybolduğu anı gören arkadaşları, panikle durumu aileye ve yetkililere bildirmedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek amacıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Servi köyünde dün arkadaşlarıyla gölete giden Metin Çağlayan (13), serinlemek için suya girdi.

İddiaya göre, bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun sudan çıkmadığını gören arkadaşları, yaşadıkları panik nedeniyle durumu ailelerine veya yetkililere bildirmedi.

Akşam saatlerinde Çağlayan'dan haber alamayan aile, arkadaşlarına durumu sordu. Yapılan görüşmelerin ardından çocuklar, gölete yüzmeye gittiklerini ve Çağlayan'ın suda kaybolduğunu anlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede bugün de devam eden arama çalışmalarına, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı.

Dalgıçlar, çocukların gösterdiği bölgede yaptıkları arama sonucunda Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
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