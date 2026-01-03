Haberler

Yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Güncelleme:
Bingöl'de, sokakta yürüyen 27 yaşındaki Osman Hişan, bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BİNGÖL'de sokakta yürüyen Osman Hişan (27), bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Kentte esnaflık yaptığı bildirilen Osman Hişan, iddiaya göre; yürüdüğü sırada plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hişan kurtarılamadı. Osman Hişan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
