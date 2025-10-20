Haberler

Bingöl'de Seyir Halindeyken Panelvan Alev Aldı

Bingöl'de Seyir Halindeyken Panelvan Alev Aldı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Solhan Devlet Hastanesi mevkisinde B.T. idaresindeki 21 KN 634 plakalı panelvanda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında panelvan kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

