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Bingöl'de Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken serinlemek için Peri Çayı'na giren 15 yaşındaki A.Ö., akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesiyle piknik yapmak için Peri Çayı'nın Maden Ocağı mevkisine giden A.Ö. (15), serinlemek amacıyla suya girdiği sırada akıntıya kapıldı.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan A.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kiğı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Atilla Parkın
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