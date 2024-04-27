Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'de bahar aylarıyla birlikte sağanak yağış etkili oldu, yer yer dolu yağışı da kendini gösterdi.

Bingöl'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte yağışlar da başladı. Kent merkezinde kısa süreliğine gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı kendini gösterdi. Yağışların önümüzdeki hafta içinde de devam edeceği tahmin ediliyor.