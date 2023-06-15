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Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

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Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu Bingöl'de öğlen saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'de öğlen saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Bingöl'de öğlen saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecektir" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Remzi Burulday - Güncel

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