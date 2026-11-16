Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

BİNGÖL'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Savuş (19), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile Yunus Emre Savuş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Yunus Emre Savuş ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Savuş, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı