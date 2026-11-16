Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de dün akşam otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunuyor.

BİNGÖL'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Savuş (19), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile Yunus Emre Savuş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Yunus Emre Savuş ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Savuş, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 139 sitede yayınlandı.
Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar

Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı