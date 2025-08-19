Bingöl'de Otomobilin Çarpması Sonucu 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Otomobilin Çarpması Sonucu 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bingöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 65 yaşındaki Kadriye Korkulu hayatını kaybetti. Korkulu'nun, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın teyzesi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİNGÖL'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadriye Korkulu (65) yaşamını yitirdi. Korkulu'nun, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın teyzesi olduğu bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. (52) yönetimindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Korkulu'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Korkulu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadriye Korkulu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.B., gözaltına alındı.

Kadriye Korkulu'nun, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın teyzesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

