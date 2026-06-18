Haberler

Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl-Solhan kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde 23 AEL 450 plakalı otomobil ile 13 ABE 753 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

Narkotik ekiplerinin bastığı dizinin başrolü kadrodan çıkarıldı

Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı

Karşımızda durabilen yok! Sultanlarımız yüzleri yine güldürdü
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

Arkadaşlarını direğe bağladılar! Sonrası daha skandal
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar