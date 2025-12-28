Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl- Muş kara yolunun Hazarşah Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 DK 680 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel