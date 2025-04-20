Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
MHP'li Feti Yıldız'dan yeni infaz kanunu çağrısı

MHP'den yeni infaz kanunu çağrısı

Bingöl'de Otomobil ile Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de meydana gelen kazada, otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K'nin kullandığı 23 HV 255 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde aday sürücü Y.İ'nin idaresindeki 12 DA 500 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki kum ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.