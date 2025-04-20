Bingöl'de Otomobil ile Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı
Bingöl'de meydana gelen kazada, otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 23 HV 255 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde aday sürücü Y.İ'nin idaresindeki 12 DA 500 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki kum ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel