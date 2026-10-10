Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin Havalimanı Kavşağı'nda çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DOS 815 plakalı hafif ticari araç ile 23 HV 001 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA