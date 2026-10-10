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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin Havalimanı Kavşağı'nda çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DOS 815 plakalı hafif ticari araç ile 23 HV 001 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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