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Bingöl'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 ACM 843 plakalı otomobil ile 34 EBK 034 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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