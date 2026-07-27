Bingöl'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 ACM 843 plakalı otomobil ile 34 EBK 034 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA