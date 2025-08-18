Bingöl'de Otomobil Çarpması: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Otomobil Çarpması: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki K.K., A.B. adlı sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.B. (52) idaresindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan K.K'ye (65) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

5 yıllık imza! Süper Lig devi yeni yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.