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Bingöl'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı

Bingöl'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı
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Bingöl'de gece saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Kazanın aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kente atanan pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ile eşi öğretmen Emine Tuncel (26) olduğu öğrenildi.

Tuncel çiftinin cenazesi otopsinin ardından memleketleri Elazığ'a uğurlandı.

"Gencecik 2 arkadaşımızı maalesef kaybettik"

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Uzman Dr. Nesibe Haydaroğlu'ndan bilgi alan Usta, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini ifade eden Usta, "Yeni pratisyen bir hekim doktor arkadaşımız Elazığlı kendisi, eşi ile vefat ediyorlar. Gencecik, ülkemize hizmet etme durumu olan 2 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Kederli ailelerine, tıp ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde, eşi Emine Tuncel'in ise kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Usta, Emine Tuncel'in öğretmen olduğunu ancak görev yapmadığını kaydetti.

Usta, yaralılardan 6'sının taburcu edildiğini, 2'sinin ise taburcu işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, 9 yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisini veren Usta, "Kazanın ardından bütün ekipler hızlı şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Erzurum-Bingöl arasındaki yolda hayati tehlike arz eden bölümler var. Otobüs şoförlerimizin de diğer araç sürücülerinin de trafikte çok dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yaralılardan Osman Erarslan, kaza anında yolcuların çoğunun uyuduğunu belirterek, "Sarp Sınır Kapısı'nda görevliyim. İzin alarak memleketim Elazığ'a gitmek üzere otobüse bindim. Buzluydu yollar. Bir anda kaydı ve sağ tarafa devrildi otobüs. Daha sonra sürüklendik. Sağlık ekipleri ve jandarma geldi sağ olsunlar. Omzumda ve kaburgamda kırık olduğunu söylediler, bacağımda derin bir kesik vardı. Onun için de müdahale ettiler." dedi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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