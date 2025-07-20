Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'de Genç ve Solhan ilçelerinde çıkan orman yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vali Ahmet Hamdi Usta, yangınlara anında müdahale edildiğini belirtti.

Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara anında müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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