Haberler

Bingöl'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Servi ile Kavaklı köyü sınırları arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı

Özel'in sözlerine Erdoğan bu yanıtı verdi: Ah ülkem ne hallere kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı! 2 bacağını birden kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.