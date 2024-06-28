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Bingöl'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede çıkan orman yangınlarına itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangınların söndürülmesi için 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel görevlendirildi.

BİNGÖL'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi. Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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