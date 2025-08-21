Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Bahçebaşı köyündeki meralık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, meşe ağaçlarına ve üzüm bağlarına sıçradı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel