Bingöl'de Orman Temizliği Faaliyeti: Vali Usta Çocukları Bilinçlendirdi

Bingöl Valisi Usta: "Bu ormanlar, bu tabiat bizden sonraki nesillerin bizlere emanetidir"

BİNGÖL - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 'Orman Benim' faaliyeti kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Merkeze bağlı Yenimahalle Çamlık mevkiinde Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katılımıyla gerçekleşen çevre temizliğine kurum amirlerinin yanı sıra ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de eşlik etti. Faaliyetin amacının orman yangınları önlemek olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, yangınlar ve çevre temizliği konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak istediklerini söyledi. Vali Usta, "Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ülke çapında gerçekleştirdiği 'Orman Benim' faaliyeti kapsamında çocuklarımız ve gençlerimizle beraber Bingöl'deki çamlık mevkiindeyiz. Biliyorsunuz yaz döneminin gelmesiyle beraber ormanlarımızdaki en büyük tehditlerden bir tanesi orman yangınları. Bununla ilgili bilinçli bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla bugün buradayız. Bingöl Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kendi bölgesi içerisinde en ormanlık alanlardan bir tanesi. Yüzde 38'i ormanlık alanla kaplı. Tabi ki ormanları korumak, geliştirmek, yangınla ilgili bilinçlendirmek sadece orman teşkilatının yapacağı bir görev değil, bu tabiatta yaşayan herkesin görevi var. Biz de bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, velilerimizle çamlık mevkiindeki yanıcı maddelerden, çöplerden burayı arındırıyoruz ve Bingöl'de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu ormanlar, bu tabiat, bu çevre atalarımızın bizlere mirası değil, bizden sonraki nesillerin bizlere emanetidir. Bu emaneti bizlerin layık bir şekilde koruyarak güzel bir şekilde gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza devretmek gibi sorumluluğumuz var" dedi.

Çevre temizliğine katılım sağlayan Gönüllü Gençlik Lideri Rabia Durak, "Orman Benim faaliyeti kapsamında merkezdeki bir ormanlık alana geldik. Burada orman yangınlarını önlemek için çevre temizliği düzenledik. Aynı zamanda Valimizin katıldığı, STK'ların, öğrencilerin ve gençlik merkezinin katıldığı bir organizasyon. Buradaki amacımız, yaz aylarında çıkması muhtemel yangınları önlemek. Vatandaşlarımızdan ricamız, piknik yaptıkları zaman çöpleri toplamaları. Lütfen doğayı kirletmeyelim" şeklinde konuştu.