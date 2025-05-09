Bingöl'de 'Orman Benim' Etkinliğiyle Yangın Tedbirleri Alma Çalışmaları Başlatıldı

Bingöl'de orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünce Yenimahalle Çamlık mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, kurum müdürlüleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında bölgede yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar ve atıklar toplandı.

Usta, buradaki konuşmasında, "Orman Benim" etkinliğini ülke genelinde eş zamanlı yaptıklarını anımsattı.

Bu tür çalışmaların sürekli yapılması gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Ormanlık alanların korunması ile ilgili bilinçli bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla bugün buradayız. Ormanları korumak, geliştirmek, yangınla ilgili bilinçlendirmek sadece orman teşkilatının yapacağı bir görev değil, bu tabiatta yaşayan herkesin görevi. Biz de bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, velilerimizle Çamlık mevkisini yanıcı maddelerden, çöplerden arındırıyoruz."