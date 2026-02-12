Haberler

Bingöl'de 'Kim Var?' Müzikal Tiyatrosu

Bingöl'de 'Kim Var?' Müzikal Tiyatrosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda tiyatro gösterisi yapıldı.

Etkinliğin koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları üstlendi.

Hacıoğulları piyano eşliğinde öğrencilerle şarkılar seslendirdi.

"Kim Var?" müzikal tiyatrosu izleyicilerden büyük ilgi gördü."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz
Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı

Paranın patronu kira enflasyonu tahminini açıkladı
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! 'Artık yeter' diyerek isyan etti

Balotelli'ye skandal saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm