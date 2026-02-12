Bingöl'de 'Kim Var?' Müzikal Tiyatrosu

Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda tiyatro gösterisi yapıldı.

Etkinliğin koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları üstlendi.

Hacıoğulları piyano eşliğinde öğrencilerle şarkılar seslendirdi.

"Kim Var?" müzikal tiyatrosu izleyicilerden büyük ilgi gördü."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.