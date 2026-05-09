Bingöl'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Bingöl-Genç kara yolu İçmeler mevkisinde M.B. yönetimindeki minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.B. yönetimindeki 01 CIE 77 plakalı minibüs, Bingöl-Genç kara yolu İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik