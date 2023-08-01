Bingöl'de minibüs devrildi: 12 kişi yaralandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi ve 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Hüseyin S. yönetimindeki 12 KM 0461 plakalı minibüs, Yedisu- Erzincan kara yolunun Kabayel köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.