Bingöl'de Mahalle Sakinlerinden Su Kesintisi İçin Yürüyüş

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Bingöl'ün Mirzan Mahallesi sakinleri, yaşanan su kesintilerine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Belediye önünde toplanan vatandaşlar, su sorunlarının çözülmesini talep etti. Bingöl Belediyesi, su debisinin artırılması ve yeni içme suyu deposu inşası gibi çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bingöl'ün merkez Mirzan Mahallesi sakinleri yaşanan kısmi su kesintilerinin çözümü için yürüyüş yaptı.

Mahallede bir araya gelen sakinler, Bingöl Belediyesine kadar yürüdü.

Belediye önünde toplanan vatandaşlar, su sorunlarının çözülmesini talep etti.

Burada mahalle sakinleri adına gazetecilere açıklama yapan Şefika Tunç, bir süredir mahallenin bir bölümünde su sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Sorunun artık çözülmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, vatandaşlarla görüştü.

Demir, daha sonra sorunu görüşmek üzere mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleriyle belediyede binasında bir araya geldi.

Belediyeden açıklama

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, kente Karlıova ilçesinin Bahçe ve Kaynak köylerinden içme suyu aktarımının sürdüğü bildirildi.

Su debisinin saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar sürüyor. Kurudere'de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanarak geçici olarak hatlara destek sağlanacaktır."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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