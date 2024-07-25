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Bingöl'deki bıçaklı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Bingöl'ün merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SABAHA DOĞRU VEFAT ETTİLER

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi. Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

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Yorumlar (1)

Hikmet Bal:

oh ne güzel birde bunu hapiste beslerler ne güzel dünya

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