Bingöl'de köy yollarının 100 kilometresine sıcak asfalt serilecek

Bingöl'de Valilik öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında köy yollarının 100 kilometresi sıcak asfaltla buluşturulacak.

Vali Cahit Çelik, merkeze bağlı Çavuşlar köyü yolunda yapılan bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra finişer aracına binen Çelik, yola asfalt serdi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının özellikle büyük köyleri ana grup yolları üzerinden il merkezine bağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Garip köyünün yolunun tamamlandığını belirten Çelik, bundan sonraki süreçte de ana grup yollarındaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Köylerde yaşayan vatandaşlar için yolların büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Yolun sıcak asfalt olması da çok güzel bir konfor sağlıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız rahat, sağlıklı ve güzel bir şekilde bu güzel yolumuzu kullanıp ile gelecekler, başka yerlere gidecekler. Öyle bir yol yapıyoruz ki gerçekten karayolları standardında. Belki 20 sene önce deselerdi ki 'Bu köylerin yolları sıcak asfalt olacak.' Kimse inanmazdı ama Allah'a şükürler olsun, bu sene yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmak istiyoruz."

Çelik, çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA