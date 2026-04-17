Bingöl'de bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapılan adli aramada, yasadışı silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, silahlanmanın önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin evinde AK-47 tüfeği, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe kırsalında bir şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirdi.

Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 95 fişek, G3 kasatura ve dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor