Bingöl'de bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapılan adli aramada, yasadışı silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, silahlanmanın önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin evinde AK-47 tüfeği, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçe kırsalında bir şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirdi.
Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 95 fişek, G3 kasatura ve dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş