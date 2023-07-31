Bingöl'de kayıp kişinin cesedi gölette bulundu

Bingöl'ün Arıcılar köyünde yaşayan Hüseyin İlgi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri ile dalgıçlar gölette yaptıkları aramada İlgi'nin cesedine ulaştı. Ceset otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.