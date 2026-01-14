Haberler

Karlıova'da hasta almaya giderken yolda kalan ambulans kurtarıldı
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giderken kar nedeniyle mahsur kalan bir ambulans, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İlçede devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoncalık köyünden gece hasta almaya giden paletli ambulans kara saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri, adresten aldığı hastayı hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
