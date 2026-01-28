Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları başarıyla sona erdi. İlçede kapanan 47 köy ve 30 mezra yolu, ekiplerin gayretleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı ilçede, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 47 köy ve 30 mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Burmataş köy yolunda da çalışmalarını tamamladı, ilçede kapalı köy ve mezra yolu kalmadı.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından köy sakinleri, çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür ederek, çay ikramında bulundu.

Vatandaşlardan Sedat Mert, köy yolunun yaklaşık 1 haftadır yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu belirtti.

Mert, "Ekipler, dünden beri yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bugün köy yolumuz ulaşıma açıldığı için de çok mutluyuz. Köyde hastamız var ve ekipler sayesinde hastaneye götüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
