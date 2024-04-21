Bingöl'de karla kaplı tepede görüntülenen ayılar
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan 3 ayı, karla kaplı tepede görüntülendi. Ayılar köpeklerin kovalamasıyla kaçarak gözden kayboldu.
Bingöl'de ayılar karla kaplı tepede görüntülendi
BİNGÖL - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 ayı, karla kaplı tepede görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte ayılar kış uykusundan uyandı. Doğasıyla zengin Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından 3 ayı görüntülendi. Karla kaplı tepede ilerleyen ayılar köpeklerin kovalaması ile kaçarak gözden kayboldu.