Bingöl'de karla kaplı tepede görüntülenen ayılar

Bingöl'de ayılar karla kaplı tepede görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3 ayı, karla kaplı tepede görüntülendi.

Baharın gelmesiyle birlikte ayılar kış uykusundan uyandı. Doğasıyla zengin Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından 3 ayı görüntülendi. Karla kaplı tepede ilerleyen ayılar köpeklerin kovalaması ile kaçarak gözden kayboldu.