Haberler

Bingöl'de tüm köy yolları kardan kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, il genelindeki 280 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla birlikte il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için sahada çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece başlayıp, aralıksız süren kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla, kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizlemek için çaba harcadı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızla ilerlerken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde açık köy yolu bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, 110 personel ve 53 iş makinesiyle sahada görev yapan ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma çalışmalarına öncelik verdiği ifade edildi. Öte yandan, Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır süren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede, kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı