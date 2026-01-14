Haberler

Bingöl'de tipide mahsur kalan büyükbaş hayvanlara saman ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir TIR'da bulunan 27 büyükbaş hayvana saman ulaştırıldı. TIR, arızalanınca sürücü yardım talep etti ve yerel yönetim devreye girdi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda arızalanan, içinde 27 büyükbaş hayvanın bulunduğu TIR'a saman ulaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde Karlıova ilçesi, Bingöl-Erzurum kara yolu Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Gaziantep'e doğru seyir halinde olan Muhammed Akar yönetimindeki 36 ABN 195 plakalı TIR, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arızalanarak yolda kaldı. TIR'ın dorsesinde bulunan 27 büyükbaş hayvanın yem ihtiyacının karşılanması için sürücü Akar'ın yardım talebi üzerine, Karlıova Belediyesi ile Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un koordinasyonunda, iş makinesiyle saman balyaları getirildi. Beslenen hayvanlar, daha sonra nakledilen başka bir araçla götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti