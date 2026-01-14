Bingöl'de tipide mahsur kalan büyükbaş hayvanlara saman ulaştırıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda arızalanan, içinde 27 büyükbaş hayvanın bulunduğu TIR'a saman ulaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde Karlıova ilçesi, Bingöl-Erzurum kara yolu Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Gaziantep'e doğru seyir halinde olan Muhammed Akar yönetimindeki 36 ABN 195 plakalı TIR, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arızalanarak yolda kaldı. TIR'ın dorsesinde bulunan 27 büyükbaş hayvanın yem ihtiyacının karşılanması için sürücü Akar'ın yardım talebi üzerine, Karlıova Belediyesi ile Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un koordinasyonunda, iş makinesiyle saman balyaları getirildi. Beslenen hayvanlar, daha sonra nakledilen başka bir araçla götürüldü.