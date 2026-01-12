Haberler

Bingöl'de kar nedeniyle 192 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sebebiyle toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Ayrıca, Bingöl-Erzurum kara yolunun bazı kısımları da trafiğe kapatıldı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Adaklıda 30, Genç'te 39, Karlıova'da 25, Kiğı'da 12, Solhan'da 5, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 6 olmak üzere toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Bingöl Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Erzurum kara yolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-31 kilometreleri arasının da TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. (DHA

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti