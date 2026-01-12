Haberler

Karlıova'da 30 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
