Haberler

BİNGÖL'DE YOLU KARDAN KAPALI 48 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 48 köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

1) BİNGÖL'DE YOLU KARDAN KAPALI 48 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 48 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte bazı köy yollarında ulaşım aksadı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle sahada çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açılırken, 48 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KARLIOVA'DA MEZRA YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Karlıova ilçesinde ise yoğun kar yağışı kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin, mezra yollarındaki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi