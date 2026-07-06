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Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

???????Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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