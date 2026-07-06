Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
???????Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş