Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu: 280 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli yakalanırken, toplamda 280 bin 800 makaron ele geçirildi. Emniyet ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla yapılan aramalarda 270 bin 800 boş makaron ve 10 bin dolu makaron buldu.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 280 bin 800 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 1 şüpheliye ait adreste ve araçta arama yaptı.
Ekipler, aramada 270 bin 800 boş makaron, 10 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.