Bingöl'de Jandarma'ya Afet Ekipmanları Teslim Edildi

Bingöl'de olası afet durumunda daha etkin görev alabilmesi için İl Jandarma Komutanlığına arama kurtarma ekipmanları teslim edildi.

Valiliğin girişimleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( Afad ) temin edilen arama kurtarma malzemelerinin teslim edilmesi için İl Jandarma Komutanlığında imza töreni düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun tarafından protokol imzalandı.

Usta, yaptığı konuşmada, afetlerle mücadelenin sadece bir teşkilatın kaldırabileceği bir olay olmadığını, toplumun tüm kesimleriyle beraber bunun etkin bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Bingöl'de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Usta, bugün de güzel bir birlikteliğe imza attıklarını belirtti. Usta, şöyle konuştu:

"Valiliğimizin girişimleriyle ve AFAD tarafından temin edilen 30 parçadan oluşan alet ve ekipmanları bir protokolle jandarmamıza teslim etmiş durumdayız. AFAD Başkanlığımızın Türkiye'de bir çalışması var; 100 bin arama-kurtarma eğitiminden geçmiş insanı yetiştirmek amacıyla bir çalışma yürütüyor. Biz de Bingöl olarak buna destek veriyoruz. Şu ana kadar Valiliğimizin girişimleriyle ve AFAD Müdürlüğümüz kanalıyla yaklaşık 1624 vatandaşımızı, arama kurtarma konusunda eğittik. Bunların 486'sı jandarma personelimiz. Yine yaklaşık 1300 jandarma personelimize de çadır kurma eğitimleri verdik. Bununla ilgili askerimizde de, emniyetimizde de bu tür çalışmalara devam ediyoruz. Önemli olan Bingöl'de olası bir afet yaşandığında sadece bu işi AFAD'a teslim etmek değil hep beraber üstesinden gelmek. Sadece kamu kurumlarımız değil sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle de bu işbirliğini, bu gayretimizi artırarak devam edeceğiz."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt da Bingöl'ün deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, "Bizler de bugün aldığımız bu ekipmanlarla inşallah gerek olmaz ama olası bir depremde, başta arama kurtarma olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtımı, çadır kurma gibi her türlü görevde milletimizin, devletimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Uzun da jandarmanın afetlerde en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

Protokol imza törenine, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Yasin Şahin ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.