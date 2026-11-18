BİNGÖL merkeze bağlı Dallıtepe köyünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde 'Neredeyse Tehdit Altında' kategorisinde yer alan sarı benekli Türk semenderi görüntülendi.

Merkeze bağlı Dallıtepe köyü kırsalında gezen Güney Kişin, dere kenarındaki nemli bölgede daha önce hiç görmediği bir canlı fark etti. Semenderi cep telefonu kamerasıyla kayda alan Kişin, yaptığı araştırmada bu canlının Türkiye'de koruma altında bulunan sarı benekli Türk semenderi olduğunu belirledi. Semender, kısa süre sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı