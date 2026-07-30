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Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Bingöl'de iş yerinden 234 paket sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de iş yerinden 234 paket sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kimliği güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli, çalındığı belirlenen 234 paket sigarayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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