Bingöl'de il protokolü depremzedeler ile bayramlaştı

BİNGÖL - Bingöl İl Protokolü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Bingöl'e gelerek KYK yurdunda misafir edilen depremzedeler ile başramlaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Bingöl'e gelerek KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeleri il protokolü ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Programa Vali Vekili Abdullah Özübek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Fevzi Berdibek, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Süleyman Akbay, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret Odası Başkanı Kadir Çintay ve ildeki kurum amirleri katıldı.

Depremzede vatandaşlara hitaben konuşan Vali Vekili Abdullah Özübek, "Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. 11 ayın sultanını geride bıraktık. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek depremzede vatandaşlarımız gerek yerinde gerekse 81 ilimizde misafir ederek birlik ve beraberliğimizi daim kılmıştır. Sizleri yaklaşık 2 aydır ilimizde misafir ediyoruz. İl protokolümüzle istedik ki bugün sizler ile bir arada olalım. Valimiz Deprem bölgesinde bugün ve yarın bayramlaşmak için orda olacaklar. Vekillerimiz ve siyasi partilerimizin temsilcileri, il müdürlerimiz, kurum amirlerimiz ve STK başkanlarımızda sizinle bayramlaşmak için bugün buradalar. Ben bir kez daha geçmiş olsun diyiyor ve rabbim bir daha bu tür afetleri ülkemize göstermesin diliyorum" dedi.