Bingöl'de takla atan otomobil ve hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.
F.K. idaresindeki 12 ACH 327 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde, A.A'nın kullandığı 12 AR 048 plakalı hafif ticari araç ise Yolçatı köyündeki jandarma yol kontrol noktasındaki beton duvara çarparak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.