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Bingöl'de İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bingöl'de İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 14 KL 453 plakalı otomobil ile 12 ACJ 620 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun 11 Evler mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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