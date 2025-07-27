Bingöl'de İki Farklı Noktada Orman Yangını

Bingöl'de İki Farklı Noktada Orman Yangını
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Bingöl'de Göltepesi ve Güzeldere köylerinde çıkan orman yangınlarına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

BİNGÖL'de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Buğün öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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