Bingöl'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı

BİNGÖL'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden Enver Bulğak (57) yaralandı.

BİNGÖL'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden Enver Bulğak (57) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Dikme köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Enver Bulğak'a, yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulğak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulğak'ın vücudunda yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.