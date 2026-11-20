Bingöl'de Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'de Havalimanı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile ters dönen otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.A.C. yönetimindeki 31 BF 185 plakalı otomobil ile Y.T. idaresindeki 12 GNC 24 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile çarpışmanın etkisiyle ters dönen 31 BF 185 plakalı otomobilde bulunan C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA