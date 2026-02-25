Hafif ticari araç, direğe çarparak takla attı; kaza kamerada

BİNGÖL'de hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarparak takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl- Muş kara yolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa giren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Savrulan araç, takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı