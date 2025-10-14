Bingöl'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda ağustos ve eylül aylarına ait verileri paylaştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ağustos ve eylül aylarına ait güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında, kent genelinde yürütülen çalışmaların verilerini paylaştı. Bingöl Valiliği toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küçük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı katıldı. Terör, asayiş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik denetimleri başta olmak üzere birçok alanda önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Vali Usta, "Milletimizin birliğine, kamu düzenine ve toplumsal barışımıza tehdit oluşturan her türlü unsurla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İlimizin hemen her noktasında 7/24 esasına göre Bingöl'ümüzün huzuru için çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

ASAYİŞ SUÇLARINDA AZALMA

Vali Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta toplam olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını belirterek, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 1 Ağustos-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 370, 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 356 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla; 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma'da yüzde 70, 'Kişilerin huzur ve sükünunu bozma'da yüzde 8, 'Cinsel saldırı'da yüzde 25 ve 'Tehdit' suçlarında yüzde 28 azalma görülmüş, toplam olay sayısında yüzde 4 azalma olmuştur. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 1 Ağustos-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 42, 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında da 42 olay meydana gelmiştir. Evden hırsızlık suçunda yüzde 30, 'Yağma (gasp)' suçunda ise 5 kat azalma olmakla birlikte geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısı aynı kalmıştır" dedi.

ORGANİZE SUÇLARDA 27 OPERASYON

Organize suçlarla mücadelede 27 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Usta, "Bu operasyonlarda 3 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda kullanım süresi dolmuş TSK kimlik kartı ve çeşitli tarihi eser niteliğinde materyaller ile 760 kilo kıyılmış tütün, 349 paket kaçak sigara ve 500 bandrollü/faturasız sigara ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise TCK 188 kapsamında 19 operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 21'i tutuklandı, 11'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Artık sineklerle mücadele etmeyip bataklığı kurutuyoruz, zehir tacirlerinin ensesindeyiz. Uyuşturucuyla olan mücadelemizde Bingöl halkının yardım ve desteğine teşekkür ediyor, bu desteğin artarak devam etmesini diliyorum. Son iki ayda 126 kilo 971 gram esrar, 355 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 10 gram bonzai, 4 bin 865 kök skunk, 41 bin 849 kök kenevir, 47 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu ve 2 bin 18 sentetik ecza ele geçirildi. Yıl karşılaştırmasında; 1 Ocak-30 Eylül 2024'te 62 tutuklama, 14 adli kontrol; 2025'in aynı döneminde ise 67 tutuklama ve 38 adli kontrol kararı verildi. Böylece tutuklamada yüzde 8, adli kontrolde yüzde 171 artış oluştu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,